Dean da Católica distinguido com prémio mundial de inovação social

O trabalho de mais de uma década dedicado à dinamização do setor da inovação social tornou Filipe Santos numa das referências incontornáveis a nível mundial, agora vem o reconhecimento maior, com a Sustainable Development Impact Summit do World Economic Forum a distinguir o dean da Ctólica Lisbon com o prémio Social Innovation Thought Leader 2019.

Em Nova Iorque, Filipe Santos torna-se assim no primeiro português a ser distinguido pela Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, organização mundial líder na área do empreendedorismo social que desde 2000 reconhece o trabalho de empreendedores sociais que desenvolvem novas soluções com impacto no desenvolvimento humano e ambiental, incorporando-os nas plataformas do World Economic Forum e que agora decide também galardoar inovadores sociais que trabalham na academia, empresas ou no setor público. O prémio Social Innovation Thought Leader destaca o trabalho de Filipe Santos ao longo da sua carreira internacional.

“Tenho acompanhado ao longo dos anos o excelente trabalho da Schwab Foundation pelo que é uma honra receber este prémio e um privilégio fazer parte desta comunidade de líderes para o impacto social no mundo. Continuarei a trazer para Portugal os melhores exemplos e projetos de inovação social e contribuir para fazer do nosso país uma referência mundial nesta área, bem como reforçar a posição da Católica Lisbon como escola de negócios de referência na área do empreendedorismo, inovação social e negócios com propósito”, reagiu Filipe Santos. “Os premiados representam um novo ecossistema de líderes que estão a impulsionar mudanças e alterando organizações e sistemas em direção a um futuro mais justo, inclusivo e sustentável”, juntou François Bonnici, diretor da Schwab, destacando que estes líderes não só apresentam modelos alternativos que melhoram a sociedade e o planeta como mostram que “é possível mobilizar e transformar a sociedade, incutindo inovação nas políticas, finanças e pesquisas para maior inclusão e sustentabilidade”.

PERFIL

“Filipe Santos é Professor de Empreendedorismo Social e dean da Católica Lisbon, sendo titular da cátedra Fundação Amélia de Mello. É doutorado em Ciências da Gestão pela Universidade de Stanford, com foco em Empreendedorismo, tendo recebido o prémio Lieberman por contribuições extraordinárias para a universidade, e professor visitante no INSEAD, onde foi professor de carreira durante 12 anos entre 2003 e 2014. No INSEAD, dirigiu o Centro de Empreendedorismo entre 2009 e 2013 e fundou e dirigiu a Iniciativa em Empreendedorismo Social de 2007 a 2014, tendo conhecido e formado mais de 600 empreendedores sociais líderes.

A investigação do Professor Filipe Santos sobre empreendedorismo e inovação social tem sido publicada nas revistas científicas mais prestigiadas em Gestão e já foi citada mais de 7000 vezes (Google Scholar). O seu artigo científico A Positive Theory of Social Entrepreneurship é dos mais referenciados a nível mundial. É coautor do Manual para Transformar o Mundo, o primeiro guia para empreendedores sociais, editado pela Fundação Gulbenkian em português em 2013, com a 2ª edição também em inglês em 2016.

Como empreendedor social, o professor Filipe Santos foi cofundador e presidente do IES-Social Business School em 2009 e cofundador do Laboratório de Investimento Social em 2013 (atual Maze – Decoding Impact). Em 2015 saiu do INSEAD para fundar e ser o primeiro presidente da iniciativa pública Portugal Inovação Social, a qual lançou uma inovadora política de promoção e financiamento da inovação social em Portugal, considerada uma referência pela OCDE e Comissão Europeia. Esta política pública colocou Portugal no mapa Europeu da inovação social e já contribuiu com mais de 50 milhões de euros para o financiamento do setor. Em 2017, Filipe Santos retomou a sua carreira académica na Católica Lisbon onde lançou a Cátedra em Empreendedorismo Social, tendo assumido a direção da escola em fevereiro de 2019.

É atualmente presidente da EVPA – European Venture Philanthropy Association, membro do comité de investimento do Fundo para a Inovação Social (FIS), e júri de vários prémios internacionais de inovação social. Procura contribuir para o desenvolvimento de um sistema económico alinhado com a geração de bem-estar e prosperidade, assente na energia empreendedora dos cidadãos que procuram uma carreira com propósito e geram impacto social.”