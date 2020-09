EDP Trainee Program. Programa de estágios arranca com inscrições

As inscrições para o programa de estágios da EDP arrancam esta terça-feira, decorrendo até 18 de outubro no site da empresa de energia que procura “candidatos de todas as áreas de formação” para o EDP Trainee Program.

“Os requisitos para o programa são o domínio da língua inglesa e mestrado concluído há menos de dois anos ou prestes a terminar”, informa a EDP. Com duração de 7 meses, o programa de estágios desafia os candidatos “a contribuírem ativamente, para soluções inovadoras que darão resposta aos atuais desafios do setor energético, como a digitalização e a descarbonização”, refere a empresa. “Em contrapartida, estes jovens terão a oportunidade de acelerar o seu desenvolvimento pessoal e profissional.”

Devido ao alcance global do programa, já que decorre nos mercados onde a empresa está presente, “todas as etapas do processo de recrutamento irão realizar-se de forma digital, sendo adaptáveis às diferentes necessidades dos candidatos”, descreve a EDP.

Finalizado o processo de seleção, os estagiários têm um “onboarding de um mês, e duas rotações num total de seis meses, em diferentes áreas de negócio, geografias ou empresas do grupo EDP”, explica a empresa. “Em setembro de 2021, será altura dos trainees integrarem os quadros da empresa em Portugal ou num dos outros 18 países em que a EDP está presente.”