Eduardo Mendes assume direção de RH da Arrow Global para o sul da Europa

Eduardo Mendes, até agora responsável em Portugal pelos recursos humanos da Whitestar Asset Solutions assumiu, desde o passado 1 de setembro, a direção de RH da Arrow Global para o sul da Europa, onde se incluem a Whitestar e a Norfin, em Portugal, e quatro empresas do grupo na Albânia e em Itália.

Mestre em Gestão de Empresas pelo ISCTE e licenciado em Psicologia pela Universidade de Coimbra, Eduardo Mendes, com 38 anos e 15 anos de experiência profissional, passou pelo grupo Pernod Ricard e Barclays Bank antes de ingressar na Whitestar.

Substitui no cargo Manuel Guerreiro, que tinha assumido esta posição há alguns meses, mas que foi entretanto promovido a diretor de People Experience da Arrow Global, com responsabilidades “nas áreas de gestão de talento, learning, cultura, people services e diversity & inclusion”, com o objetivo de melhorar a experiência dos colaboradores e a proposta de valor da empresa”, informa a Whitestar em comunicado.

Para João Bugalho, CEO da Whitestar Asset Solutions, “o facto do Manuel Guerreiro ter assumido, há alguns meses, a direção de recursos humanos do sul da Europa e agora chegar a uma posição global é revelador da qualidade dos nossos recursos humanos e também da forma pioneira e do know-how que existem em Portugal”.

O grupo Arrow Global tem cerca de 2.500 colaboradores, espalhados por seis geografias, dos quais cerca de 600 em Portugal.