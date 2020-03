Ironhack lança sessão de webinars gratuitos para aprender durante a quarentena

Com muita gente em casa, há quem esteja a aproveitar o tempo de isolamento para aprender algo novo e desenvolver novas competências. A Ironhack, escola dedicada à formação em tecnologia, aposta numa iniciativa que pretende desafiar em está em casa.

Assim, numa série de webinars gratuitos, a iniciativa “Use Your Time Wisely” vai ensinar algumas competências tecnológicas, desde desenvolvimento web até à área de design de experiência de utilizador e interface de utilização. Os conteúdos destes webinars são de nível introdutório.

“Vivemos tempos de incerteza, nos quais é importante poder contar com a comunidade. Através desta iniciativa, que tem um cariz global, queremos unir as pessoas em torno da tecnologia, pondo o nosso conhecimento à disposição”, explica Carmen Ortega, growth manager da Ironhack Lisboa. “Ter de ficar fechado dentro de quatro paredes dia após dia pode tornar-se exasperante. Em vez de fazer binge-watch de séries ou percorrer o feed das redes sociais para queimar tempo, por que não aproveitar para aprender algo novo a partir do conforto do lar?”, questiona a responsável da Ironhack, referindo que até pode ser “o primeiro passo rumo a uma mudança de carreira”.

Para ter acesso a estas sessões, é necessário fazer um registo através da Meetup e ter um computador com boa ligação à Internet.

A primeira sessão decorre esta segunda, dia 23, às 17 horas, com o objetivo de construir um site para mobile em 60 minutos, recorrendo a HTML e CSS. É possível consultar a lista completa de sessões de formação aqui. Ao longo dos próximos dias, é possível usar o tempo de isolamento para aprender como desenvolver um jogo em JavaScript ou a visualizar e analisar dados com recurso a Python.

Atualmente, também os bootcamps de formação intensiva da Ironhack passaram para o mundo digital devido ao vírus. A escola refere que as aulas presenciais serão retomadas assim que possível.