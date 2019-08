Este formato de currículo dá-lhe dez vezes mais hipóteses de ser contratado

Os candidatos que apresentam um currículo em formato de vídeo têm dez vezes mais hipóteses de ser contratados face à concorrência que ainda apresenta o histórico profissional em papel.

A conclusão é de um estudo da Unono, uma agência digital de recrutamento direccionada para a população mais jovem (os chamados Millennials), e que tem como base as contratações feitas no último ano através da Unono e os mais de 50 mil candidatos registados na plataforma.

Segundo a perspetiva de quem recruta novos talentos, um currículo em formato vídeo garante uma visão geral mais ampliada do candidato, sobretudo ao nível da comunicação, expressão e apresentação.

“Todos os dias contacto com responsáveis pelos processos de recrutamento e seleção das empresas que me indicam que é claro que o vídeo CV traz uma vantagem competitiva. Há competências que são mais evidentes neste formato do que num CV. Ter a certeza que um candidato tem as soft skills certas, acelera o processo de recrutamento”, explica Edgar Campos, Country Manager da Unono em Portugal.

Desde que a plataforma digital de emprego foi criada que inclui este formato de apresentação (o vídeo) no seu processo de candidatura, com vista a facilitar o processo tanto para os candidatos como para quem recruta. “Com esta facilidade no contacto entre as duas partes, a Unono digitaliza mais um contacto que só seria possível no contexto de entrevista, poupando tempo a quem recruta”.

Se quer apostar em remodelar o seu currículo para um formato mais moderno, o responsável dá-lhe ainda alguns conselhos, como “olhar a câmara como se estivesse a falar com outra pessoa, ser natural e assertivo é essencial para conseguir passar uma mensagem autêntica e descontraída”.