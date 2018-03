O Facebook lançou uma nova ferramenta que promove o contacto entre empresas empregadoras e candidatos a uma vaga de trabalho, entrando num terreno que até aqui era dominado pela rede social LinkedIn. A funcionalidade ‘Jobs’ (Empregos, em português) permite que os utilizadores do Facebook possam concorrer a propostas de emprego de uma forma fácil e quase automática.

Já disponível em Portugal, esta ferramenta foi criada com o objetivo também de ajudar a promover o comércio local, uma vez que são sugeridas ofertas de emprego de acordo com a localização do utilizador, nas suas proximidades. Neste aspeto, é bem diferente da rede social profissional LinkedIn.

Na aplicação do Facebook para telemóvel ou no PC, basta selecionar a opção Empregos (veja o vídeo no final do texto), escolher a indústria e o tipo de emprego (a tempo inteiro, parcial, estágio, voluntariado ou contrato) e nas opções disponíveis, de acordo com os anúncios de trabalho publicados, escolher “candidatar agora” usando os dados do perfil de Facebook, onde se pode acrescentar mais informação de experiência profissional e académica, por exemplo, ou pode-se reencaminhar para amigos.

O Facebook cria desta forma uma ligação entre as empresas e quem procura um novo trabalho, tal como faz o Linkedin, a rede social onde os utilizadores criam um perfil e expõem o seu currículo atualizado estabelecendo contactos de trabalho, e expondo-se de uma forma mais formal ao mercado laboral – o Facebook, pelo contrário, pretende ser muito mais informal, mais ao estilo de uma página de classificados.