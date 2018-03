FCT abre concurso para 950 bolsas de doutoramento

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) abriu concurso para 950 bolsas de doutoramento, o qual decorre até 28 de maio, segundo informação disponibilizada pela instituição científica.

Segundo o aviso de abertura de concurso, podem candidatar-se às bolsas todos os cidadãos nacionais, cidadãos de outros estados membros da União Europeia e cidadãos de países terceiros que residam habitualmente em Portugal ou com cujos Estados Portugal tenha assinado acordos de reciprocidade.

As bolsas podem prever um plano de trabalhos integralmente desenvolvido numa instituição nacional, ou numa instituição estrangeira, ou também um regime misto, ao abrigo do qual apenas dois anos, no máximo, podem ser passados em investigação fora de Portugal.

As bolsas, com uma duração anual, podem ser renovadas até ao máximo de quatro anos, e devem iniciar-se entre 1 de setembro de 2018 e 31 de agosto de 2019.

A informação referente ao concurso e os regulamentos de bolsas podem ser consultados no portal da FCT, através do qual devem também ser submetidos os formulários de candidatura, disponíveis no endereço https://concursos.fct.pt/bolsas/.

Milhões para a inteligência artificial

Em fevereiro, o Governo apresentou um programa de incentivo à ciência de dados e inteligência artificial na administração pública, que inclui quatro projetos-piloto de investigação sobre risco de desemprego, prescrição de antibióticos, segurança alimentar e apoio a empresários.

O programa, com um apoio público de dez milhões de euros, foi revelado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, na presença do primeiro-ministro, António Costa, e dos ministros da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, e da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.