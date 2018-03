Fundação da Juventude abre programa de estágios para jovens em empresas

As empresas e entidades que estejam interessadas em acolher estagiários podem candidatar-se, a partir desta terça-feira, ao PEJENE – Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino Superior nas Empresas, promovido pela Fundação da Juventude.

As candidaturas, que devem ser realizadas até dia 14 de abril, no site da 26ª edição deste programa, estão disponíveis para todas as áreas de atividade. Após a validação das empresas por parte da Fundação da Juventude, são abertas as vagas, a 18 de abril, para os estagiários interessados em integrar um destes lugares.

“Na última edição do programa PEJENE a taxa de empregabilidade verificada após a realização do estágio, foi de 23%, tendo-se verificado um crescimento de 4% face ao ano anterior. São resultados que se revelam bastante significativos, tendo em conta a conjuntura atual, em que existe uma grande dificuldade de empregabilidade por parte de jovens diplomados”, esclarece em comunicado a presidente executiva da Fundação da Juventude, Carla Mouro.

O PEJENE foi criado em 1993 com o intuito de integrar jovens que estejam a terminar o ensino superior num contexto de trabalho real, de forma a adquirirem experiência e conhecimento laboral.