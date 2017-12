Uma investigação levada a cabo pelos cientistas do Brigham and Women's Hospita, no Reino Unido, analisou mais de duas mil pessoas e concluiu que mais de 90% daqueles que se consideravam "perfeitamente felizes" dormiam, em média, sete horas e seis minutos por noite, média essa que vai ao encontro das recomendações do Serviço Nacional de Saúde britânico: Sete horas de sono por dia é o período necessário para fazer 'reset' ao corpo e à mente.