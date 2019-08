10 países onde os freelancers mais ganham dinheiro

De acordo com um novo relatório da plataforma de pagamentos digitais Payoneer, que destacou os mercados com crescimento mais rápido do mundo para freelancers e como eles estão a reformular a área do trabalho.

Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, registou o maior crescimento em 2019, com ganhos de 78% no comparativo anual, no universo dos freelancers, segundo o Global Gig-Economy Index. O estudo baseia-se em dados de mais de 300 mil trabalhadores independentes na rede da Payoneer.

A baixo da maior economia do mundo vem o Reino Unido e o Brasil, que viram, cada um, um aumento no lucro dos trabalhadores comparado com o último ano, com 59% e 48% de aumento, respetivamente.

Conheça a lista dos 10 melhores mercados independentes em 2019, com base no crescimento de receita ano a ano.

