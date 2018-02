Estes são os multimilionários que enriqueceram com criptomoedas

A Forbes divulgou pela primeira vez a lista dos nomes dos milionários que mais enriqueceram com as criptomoedas. São “os vencedores da lotaria digital”, conforme denomina a publicação, que afirma que “fortunas como estas não devem ficar escondidas na sombra”.

A lista, constituída por 19 personalidades, é composta exclusivamente por homens com uma média de idades de 42 anos. A encabeçar a primeira posição está Chris Larsen, de 57 anos, cofundador da Ripple, uma das criptomoedas mais conhecidas no meio.

Introducing the first ever list of the world’s richest people in cryptocurrency: visionaries, investors, geeks and freaks who rode the crypto wave to amazing highs https://t.co/OnhJ4UiOai pic.twitter.com/ayT4bo4M23

— Forbes (@Forbes) 7 de fevereiro de 2018