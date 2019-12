28 formas de ganhar dinheiro extra (a partir de casa)

O mundo da Internet levou cada vez mais pessoas a quererem conhecer outros lugares no mundo. Para quem tem pouco tempo, no entanto, a marcação das férias, a estadia e outros encargos ficam à responsabilidade de consultores de viagem, que tratam de tudo pelos clientes e, com um leque de contactos extenso, conseguem lucrar até 39 mil euros por ano, no mercado norte-americano.