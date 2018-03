5 sinais de que o seu chefe se está a aproveitar de si

Ultimamente anda cansado e só de pensar em ir trabalhar sente um calafrio no corpo. Tenta encontrar desculpas para justificar este sentimento mas, provavelmente, está na hora de encarar a situação e resolver o problema.

Deve, naturalmente, respeitar o seu chefe ou superior e cumprir da melhor forma com o trabalho que lhe é estipulado. Mas esta premissa não significa que deve trabalhar constantemente horas extras sem ser pago por isso. Ou que tem de desempenhar funções que não são da sua responsabilidade.

Se isto está a acontecer então o seu chefe pode estar a aproveitar-se de si. Se a situação estiver a sair do controlo precisa de ter uma conversa com as chefias da sua empresa. Mas antes, veja na nossa fotogaleria se reconhece os comportamentos.

