Aos 29 anos, esta é a vida de luxo da herdeira de um multimilionário

Estes são os ingredientes que compõem a vida de Chryseis Tan, uma jovem malaia que usa as redes sociais para partilhar o seu dia a dia repleto de luxo. “Quero viajar pelo mundo inteiro”, escreveu no seu perfil do Instagram. A herdeira milionária passou o ano de 2017 sempre a viajar entre a Ásia e a Europa, de lá para cá, mas também foi aos EUA e a África.

Chryseis é filha de Vincent Tan, o vigésimo homem mais rico na Malásia (com uma fortuna avaliada em mil milhões de euros), que continua a faturar milhões com a empresa Corporation Berhad, com investimentos em setores tão diversos como hotelaria, comércio, serviços ambientais e financeiros, entre outros.

Apesar de nunca lhe terem faltado recursos monetários ao longo da vida, Chryseis não quis depender da fortuna do pai e decidiu montar o seu próprio negócio, que ajudou a inflacionar ainda mais a conta bancária.

A viver em Kuala Lumpur, aos 29 anos, Chryseis é CEO da Berjaya Times Square (o maior centro comercial de todo o país) e ainda a maior investidora da Goxip, uma aplicação de moda que se baseia em fotografias – de celebridades em revistas – para analisar a roupa usada e dar ao utilizador informações sobre os sítios e preços onde pode encontrar as peças.

Em junho, Chryseis Tan foi pedida em casamento por Faliq Nasimuddin, também ele filho de um multimilionário malaio.

