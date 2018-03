Estas são as 10 mulheres mais ricas do mundo

Mais de metade das mulheres portuguesas sonha ter um negócio mas apenas 17% pensa em concretizar esse sonho. Em dia da mulher, é tempo de fazer contas e perceber de que forma está a crescer o poder feminino no mundo.

A Organização Mundial do Trabalho (ILO, na sigla inglesa) revela que as mulheres vão continuar a ter uma participação menor que os homens no mercado laboral, enquanto que a taxa de desemprego vai continuar a ser mais alta para elas do que para eles.

A Forbes revelou recentemente a lista dos 10 mais ricos do mundo que não conta com nenhuma presença feminina. Mais recentemente, foi a vez de fazer contas ao dinheiro das mulheres que, apesar de poderosas, não são tão ricas como eles. Por exemplo, Jeff Bezos, fundador da Amazon, considerado o homem mais rico do mundo, tem uma fortuna avaliada em 112 mil milhões de dólares (90 mil milhões de euros). Do outro lado, está Alice Walton, herdeira e empresária da cadeia retalhista Walmart, nos Estados Unidos, e a sua fortuna está avaliada em 46 mil milhões de dólares (37 mil milhões de euros), ou seja, menos de metade que a de Jeff Bezos.

Na fotogaleria pode ver quais são as 10 mulheres mais ricas do mundo e em que valores estão avaliadas as suas fortunas.

