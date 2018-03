12 hábitos que as pessoas de sucesso têm ao domingo

Alcançar o sucesso não é um caminho que se constrói apenas durante a semana. Os dois dias destinados ao descanso têm um papel fundamental na sua vida. Ficar o dia todo na cama e comer pizza o fim de semana inteiro não são os melhores exemplos para aproveitar o tempo.

É essencial rentabilizar os dias e aproveitar para fazer atividades diferentes do habitual. É também fulcral descansar, refletir e planear a sua próxima semana. Veja na nossa fotogaleria os conselhos dos especialistas do Business Insider sobre os hábitos que as pessoas de sucesso adotam ao domingo.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.