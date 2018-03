10 coisas terríveis acontecem quando deixa de se importar com o seu trabalho

Um empregado ressentido com alguma atitude menos correta do seu superior acaba por canalizar a sua irritação numa outra direção, direcionando-a para si próprio. Se um funcionário se sente maltratado no seu local de trabalho, deixa de se sentir bem consigo próprio. Deixa de dormir, ou de descansar, e vai estar sempre de mau amor. Imagine se todos se sentirem assim...