Saiba como conseguir o salário com que sempre sonhou

A probabilidade de os homens conseguirem um aumento é maior do que a das mulheres e, segundo estudos, em parte isso deve à maneira como o pedido é feito. Pode parecer assustador, mas aborde a conversa com confiança e seja assertivo. Caso precise, antes da temida conversa com o seu chefe, vá à casa de banho e construa a sua confiança. Se conseguir controlar o nervosismo, beba um pouco de café. Vários estudos mostram que a cafeína deixa as pessoas resistentes à persuasão. Comece a conversa com a lista de auto-elogios e depois passe para a discussão sobre o futuro salário. Treine o que vai dizer e pratique com alguém em quem confie ou se tiver sozinho fale em voz alta.