Inês, 17 anos: Hovione contra a covid já tem a primeira vencedora

Tem 17 anos, é aluna do 12.º ano da Escola Secundária de Águas-Santas, na Maia, e o vídeo que criou para nos ajudar a viver com a pandemia garantiu-lhe o lugar de primeira vencedora do concurso abcovid.pt.

O concurso, promovido por estagiários da Hovione para divulgar mensagens positivas e educativas neste contexto, foi lançado há duas semanas, exclusivamente dirigido a estudantes do ensino secundário e básico, dos 10 aos 20 anos, e todas as semanas vai escolher os 10 melhores vídeos de 1 minuto com conselhos sobre como viver com o vírus.

Inês Rebelo será assim a primeira a levar para casa o prémio semanal de 350 euros, graças a uma apresentação com o tema “Uma nova realidade com o covid19 – como te protegeres a ti e aos outros à tua volta”, “uma animação sobre o que é e como se previne a infeção pelo vírus. O júri atribuiu ainda duas menções honrosas aos vídeos de Vítor Alexandre de Sousa Carriço Boquinhas, do Centro Educativo e do Desenvolvimento D. Maria Pia da Casa Pia de Lisboa, com o título “Todos juntos somos mais fortes”, e Matilde Pais, da Escola Secundária do Restelo, em Lisboa, com “Covid-19 a nova realidade”.

No dia 21 de setembro, da seleção dos 100 trabalhos finalistas sairão os três vencedores de todo o concurso, que receberão 3 mil, mil e quinhentos e mil euros, respetivamente (primeiro, segundo e terceiro lugares).

“Os vídeos têm de se basear em fontes científicas ou fontes que referenciam diretamente uma fonte científica e as candidaturas têm de identificar as suas fontes para que a candidatura seja considerada válida”, sendo valorizados ainda critérios como criatividade, originalidade, factualidade científica e execução. A iniciativa está no Facebook, Instagram e Twitter.