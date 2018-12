Lusiaves. Um milhão investido na automação de sistemas

Outra empresa de cariz familiar presente na conferência do Dinheiro Vivo e no debate sobre o tema “Como se fabricam os sucessos: métodos de fabrico, flexibilidade, custos de financiamento, mão-de-obra, digitalização e indústria 4.0.”, a Lusiaves tem saltado para as luzes da ribalta nos últimos anos pela aposta na digitalização e automação de sistemas, com o administrador Paulo Gaspar, a confirmar o investimento de um milhão de euros na fábrica de rações do grupo Racer, tudo para “trazer mais controlo à alimentação dos animais”.

Em toda a empresa impera uma grande aposta na digitalização dos sistemas e na verticalização das operações e da produção da empresa que está “constantemente a investir e a reinvestir nos negócios”.

Outra aposta da empresa foi também na área ambiental, com a instalação de painéis solares nas coberturas das fábricas. Paulo Cabral sublinhou que o consumo de carne de aves a aumentar em Portugal e no mundo.