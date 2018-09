Mestrado da Católica é eleito o 30.º melhor do mundo pelo Financial Times

O Master em Management da Católica Lisbon School of Business & Economics subiu oito posições no ranking do Financial Times, sendo eleito o 30.º melhor do mundo na área da Gestão, em 2018.

Entre os vários critérios de avaliação, como a média salarial após a conclusão do Mestrado, ou a taxa de empregabilidade até três meses, destaca-se o progresso de carreira, que mede a evolução do percurso profissional desde a conclusão do Mestrado até três anos depois. Este progresso é medida através do grau de senioridade atingindo e pela dimensão da empresa onde os graduados estão empregados.

No critério de progresso de carreira, o Financial Times classificou o Mestrado da Católica como o 9.º melhor do mundo.

“Orgulhamo-nos de servir como rampa de lançamento para um futuro profissional brilhante. Vamos continuar o nosso compromisso de contribuir para uma formação de topo em Portugal e no estrangeiro”, afirma Nuno Fernandes, dean da Católica Lisbon School of Business & Economics.

A Católica oferece também uma experiência global aos seus alunos, através do acesso a dois dos dez melhores programas do mundo, segundo o ranking – ESCP Europe em França (em 5.º lugar) e Università Commerciale Luigi Bocconi (em 6.º lugar).