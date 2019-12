Produtividade: Faz sentido fechar o escritório na semana de Natal e Ano Novo?

A partir desta segunda-feira, dia 23, e até dia 4 de janeiro, muitos escritórios vão estar a funcionar apesar de haver menos trabalhadores e menos serviço para fazer. Faz sentido manter tudo aberto apesar de estarmos na época do Natal e do Ano Novo? O Dinheiro Vivo ouviu as respostas de Bruno Bobone, presidente da CCIP – Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, que representa as pequenas e médias empresas; e de Inês Veloso, diretora de marketing da agência de recursos humanos Randstad.

“Ao contrário daquilo que se passa na indústria ou na agricultura, nos serviços aquilo que não se realizar em cada dia fica definitivamente perdido e afeta a produtividade da empresa. Não se pode produzir para stock. Tem que se produzir diariamente aquilo que se vende. Esta é a razão principal que leva as empresas a permanecerem abertas”, justifica Bruno Bobone.

A responsável da Randstad defende que o encerramento da empresa nesta época “deve ser uma decisão baseada em produtividade e nas características do próprio negócio“. Em termos estratégicos, “este período pode ser uma oportunidade de reflexão estratégica e até de ação em equipa, olhando para o ano que passou e os objetivos do próximo ano”.

Por outro lado, acrescenta Inês Veloso, “se uma fábrica não tem encomendas ou se a redução da atividade comercial não justifica a mobilização das equipas, a opção de encerrar pode ser vista como um reconhecimento e um benefício valorizado pelos trabalhadores e por isso uma ferramenta de retenção”

Bruno Bobone acredita que o fecho do escritório, para uma pequena e média empresa, iria representar “um nível de produtividade nulo”. Mais do que fechar o escritório nesta época, o gestor defende “maior planificação e gestão dos recursos e alocar apenas as pessoas necessárias às tarefas que sejam desempenhadas nessa altura”.

Inês Veloso entende que é preciso “desenvolver uma cultura de objetivos e de responsabilidade”. A essa assumida, essa responsabilidade “terá impacto na gestão do tempo e na decisão fundamentada se faz ou não sentido fechar a empresa”.

A responsável da Randstad aproveita ainda para fazer uma sugestão a quem prefira trabalhar a partir de casa: “a tecnologia pode ser um aliado nesta decisão permitindo que o trabalho remoto seja mais utilizado nas empresas, que confiam mais nos seus trabalhadores, evitando que tenham de marcar presença por exemplo nestas alturas do ano”.