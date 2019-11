Quer estagiar na NASA? Veja como pode ficar com uma das vagas

Há seis bolsas de estágio para a NASA, a agência espacial norte-americana. As candidaturas foram abertas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia esta terça-feira e destinam-se a alunos que estejam a frequentar mestrado ou doutoramento nas áreas das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática com vínculo comprovado à instituição de ensino. O subsídio mensal pode atingir os 1726,93 euros.

“O principal objetivo deste programa é proporcionar a estudantes portugueses, com comprovado currículo (habilitações) e trabalho académico com especial enfoque na área espacial, oriundos das áreas das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática, a oportunidade de realizarem estágios de curta duração na NASA, refere a nota de abertura do concurso.

Além da frequência de mestrado ou doutoramento, os candidatos têm de ter trabalho académico feito na área espacial e têm de ter uma média de conclusão de licenciatura ou mestrado entre os 16 e 20 valores (3 a 4 valores no sistema de classificação GPA, dos Estados Unidos).

Para saber mais informações sobre estes estágios, pode consultar esta página.