RHmais está a contratar para Lisboa e Porto. Tem 400 vagas

A RHmais quer contratar até ao final do ano 400 profissionais para Lisboa e Porto para responder às necessidades de clientes nas áreas das telecomunicações e media.

“A gestão global das empresas centrada no cliente leva a RHmais a procurar profissionais cuja excelência e adequação ao cargo se medem essencialmente pelo gosto genuíno e aptidão desenvolvida pelo contacto humano. Complementarmente, o cumprimento do nível de serviço e a qualidade de atendimento é indispensável, pelo que a capacidade de dedicação e compromisso é também uma premissa no recrutamento, sem esquecer as novas skills de autonomia e capacidade de autoformação e motivação, exigidas pelo ‘novo normal’ do teletrabalho”, diz Maria Emília Azevedo, diretora coordenadora de recrutamento e seleção da RHmais, citada em nota de imprensa.

“É solicitado gosto e aptidão pelo contacto com o cliente e boa capacidade comunicativa, essenciais à prestação de um serviço de excelência e de acompanhamento contínuo. As habilitações literárias mínimas correspondem ao nível do 11.º ano e os conhecimentos de Inglês também são preferenciais”, refere a empresa de recrutamento em nota de imprensa sobre as qualificações exigidas pelos profissionais a recrutar.

A formação dos primeiros grupos arranca no início de julho, em regime misto, ou seja, presencial e remota. As funções “serão desempenhadas parcialmente em teletrabalho e serão ajustadas conforme a evolução da pandemia”.