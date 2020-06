Sitel está a recrutar. Tem 600 vagas para colaboradores em teletrabalho

O Sitel Group, empresa de serviços de Customer Experience Management (CX), está a recrutar 600 novos colaboradores para a prestação de serviços em regime de teletrabalho. O processo de recrutamento decorre durante os meses de junho e julho.

“Quando entramos em processo de recrutamento, a nossa preocupação é perceber se os candidatos já têm algum tipo de formação, experiência ou capacidade no atendimento ao público e de que forma podemos potenciar isso para que possam fazer parte da nossa equipa. Todos os colaboradores da Sitel recebem uma extensa formação, pois só assim asseguramos a criação de profissionais qualificados e especializados. Os nossos colaboradores são o espelho da nossa empresa e, por isso, contamos com eles para contribuir para o sucesso dos nossos clientes”, diz Benedita Miranda, diretora-geral da Sitel Portugal, Grécia e Itália. “Para além disso, estamos a contrariar as adversidades e a contribuir para a economia nacional numa altura em que esta se encontra bastante fragilizada devido à pandemia”, diz, citada em nota de imprensa.

A Sitel está à “procura de 300 colaboradores fluentes em inglês e que combinem esta fluência com outros idiomas como o francês (mais 200 colaboradores) e o italiano (outros 100 colaboradores)”, descreve a companhia.

“Também serão recrutados colaboradores para a coordenação da campanha ao nível da gestão de qualidade e gestão de equipa. São valorizadas candidaturas de quem já disponha de competências técnicas na área do Customer Care”, refere ainda. Os interessados poderão enviar candidatura para o email: jobs.portugal@sitel.com

Atualmente, a Sitel emprega 3.000 colaboradores e trabalha com marcas de tecnologias, viagens e turismo, financeira, eletrónica, automóvel, banca e de software.