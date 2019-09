Vitor Graça assume cargo de secretário-geral da ALF

Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF) tem um novo secretário-geral, Vitor Graça. Mestre em Economia Internacional e Estudos Europeus, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), detém a licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.

O novo secretário-geral da ALF tem uma vasta experiência no setor do financiamento especializado, nomeadamente na própria associação, desde 2008. O economista é também, desde março de 2018, presidente da Direção da Liga Portuguesa dos Direitos Humanos – Civitas, e membro da direção executiva da Associação Europeia dos Direitos Humanos, com sede em Bruxelas.

A ALF foi criada há 35 anos e é a associação representativa do setor do financiamento especializado em Portugal. Entre os seus 30 associados encontram-se as principais instituições que exercem locação financeira, factoring e renting em Portugal.