Empresas devem apostar em “investimentos sensatos”, sem esquecer vertente humana

Os últimos tempos têm “sido um evento extraordinário” na área da cibersegurança, diz Pedro Norton Barbosa, country manager da empresa especializada S21sec. Com 500 colaboradores especializados, o líder para Portugal reconhece que tem havido “um aumento tanto em volume como na complexidade dos ataques”, resultando em anos de “muitíssima atividade na área”.

A Covid-19 trouxe, além de uma crise financeira sem precedentes, uma preocupação adicional para as empresas: como manter os trabalhadores em segurança, fora do escritório, e continuar a operar? Num piscar de olhos, o teletrabalho foi a resposta, mas nem sempre com as melhores condições a nível de segurança informática. Como diz Pedro Norton Barbosa, os trabalhadores “saíram do castelo”.

“Dá-me ideia de que tínhamos as pessoas dentro de um castelo, as firewalls eram ‘muralhas’, e de repente dissemos para irem pra fora do castelo. As pessoas num ambiente adverso que têm de interagir com os ativos dentro da muralha. Muitas das organizações ainda não tiveram o tempo de se adaptar e isto vai abrir muitas vulnerabilidades. Já começámos a ver um aumento dos ataques às organizações.”

Norton Barbosa explica que esta passagem para fora das empresas, muitas vezes sem a proteção adequada “dá origem a uma superfície de ataque muito maior, com pontos de falha muito maiores”.

O responsável da S21sec em Portugal aponta que, perante este cenário, há que dar importância não só à tecnologia de segurança mas também a um elo mais fraco neste cenário: os humanos. “É quase como construir um ‘castelo’ para cada colaborador”, elucida, destacando a necessidade de “sensibilizar muito os trabalhadores [para a componente da segurança] e proteger os dispositivos”.

“É reduzir ao máximo a janela de exposição ao risco”, diz Pedro Norton Barbosa. “A cibersegurança não é só tecnologia: é também as pessoas e os processos”.

Empresas vão rever orçamentos em baixa

Com a crise causada pela pandemia a obrigar as empresas a rever prioridades, Pedro Norton Barbosa indica que “muitos orçamentos de segurança vão ser revistos em baixa”. Com as empresas a precisar de tomar decisões, o responsável avisa que “há que investir mas de forma sensata.”

“É preciso ter tecnologia, o castelo as muralhas” mas tal não deve ser sinónimo de “comprar por comprar”.

Apesar da perspetiva de orçamentos em baixa, que poderá ter repercussões para o negócio de algumas empresas da área da segurança, a S21sec afirma estar “num enquadramento positivo”, devido à carteira de clientes.

A empresa disponibiliza serviços a entidades de infraestruturas críticas e setor financeiro, tendo “menos exposição aos setores mais afetados” pela crise da pandemia, explica o responsável. Além disso, o aumento do volume dos ataques poderá ainda representar uma oportunidade. “Temos um enquadramento positivo do ponto de mais empresas precisarem de apoio mais especializados, estamos a ver o aproveitamento de todo o cenário”, antevê Pedro Norton Barbosa.