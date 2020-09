Porto vai pagar défice do passe único

A Câmara do Porto quer ver aprovada na segunda-feira a comparticipação de 245 mil euros relativa ao défice tarifário da implementação do passe único, que em 2019 totalizou cerca 2,3 milhões de euros na área metropolitana.

Na proposta a que a Lusa teve hoje acesso, e que vai ser discutida na reunião do executivo, o município refere que o défice em causa não foi coberto por qualquer fonte de financiamento, o que causou aos operadores dificuldades de tesouraria agravadas pela situação atual de pandemia.

Considerando que a retoma destes operadores só é possível se dotada de meios financeiros, a 07 de julho foi aprovado por unanimidade, em reunião Conselho Metropolitano do Porto, que a área metropolitana assumiria, através da incorporação do saldo de gerência de 2019, o pagamento de 1,5 milhões de euros, e os municípios, o valor remanescente, no montante de 870 mil euros, cabendo a Câmara do Porto uma comparticipação no valor de 245 mil euros que se propõe aprovar na reunião do executivo de segunda-feira.

O modelo de pagamento do défice do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), foi motivo de divisão na Área Metropolitana do Porto (AMP) entre os vários municípios, nomeadamente a Câmara do Porto que tinha já avisado que não aceitava pagar mais do que aquilo que ficou preconizado.

Com a solução encontrada, pretendeu-se injetar liquidez nas empresas do setor, criando as condições financeiras para o restabelecimento do serviço de transporte na AMP, numa lógica de partilha de responsabilidade, sublinhava em julho o presidente da AMP, Eduardo Vítor Rodrigues, em declarações à Lusa.