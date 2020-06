Cerimónia dos Óscares adiada para 25 de abril de 2021

O anúncio foi feito nas redes sociais da Academia de Artes Cinematográficas dos Estados Unidos e acontece depois de uma reunião online entre os membros da organização.

As datas a reter, além da cerimónia de 25 de abril, que coincide com o feriado em Portugal que celebra a Revolução de 1974, são também no caso dos filmes elegíveis para Óscares o dia 28 de fevereiro de 2021 e (ou seja, filmes que estreiam já em 2021 serão considerados) e, para o anúncio das nomeações, o dia 15 de março.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here's what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020