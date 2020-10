CP já pode assinar contrato para 22 novos comboios regionais

A CP já pode assinar o contrato para comprar 22 novos comboios regionais. Quase um ano depois, foi levantada a impugnação que impedia fechar o primeiro concurso de material circulante, em quase duas décadas, para a transportadora pública ferroviária. Só que este atraso vai obrigar a empresa liderada por Nuno Freitas a prolongar, por mais dois anos, o aluguer de comboios a Espanha.

Os suíços da Stadler venceram, em dezembro de 2019, o concurso para fornecer os 22 novos comboios regionais, por 167,8 milhões de euros, menos 500 mil euros do que o preço base.

Além das 12 automotoras híbridas (podem funcionar a diesel e a eletricidade) serão entregues 10 automotoras elétricas. Estes comboios vão circular em linhas regionais como Douro, Oeste e ainda em Évora e Beja. Só que entre a assinatura do contrato e a chegada das primeiras unidades serão necessários mais de três anos. Assim que chegar o primeiro comboio, os restantes 21 terão de chegar no espaço máximo de 22 meses.

No final de 2019, estava tudo a postos para a CP assinar contrato com a empresa suíça, quase um ano depois desde o início do processo. Só que o concurso foi impugnado, em dezembro, pela CAF, uma das derrotadas. A fabricante espanhola alegou um erro processual.

A demora neste processo estragou o planeamento da empresa ferroviária nacional. A CP contava receber os primeiros novos comboios em 2023, já depois da recuperação de 70 unidades que estavam encostadas no Entroncamento, e de terminar o contrato para o aluguer de 24 automotoras a gasóleo à Renfe, congénere espanhola da CP.

O atraso no concurso, no entanto, vai obrigar a transportadora a prolongar, por mais dois anos, o aluguer dos comboios a Espanha, que custa 7,5 milhões por ano, ou seja, 312 mil euros por comboio. O atual contrato foi assinado em 2018 e termina no final de 2022. [ver portaria em Diário da República]

Mas, em setembro de 2018, os governos de Portugal e Espanha acordaram o aluguer de mais quatro automotoras a gasóleo, também até ao final de 2022. [ver portaria em Diário da República] Na altura, as supressões de comboios eram diárias, sobretudo nos serviços regionais.

O documento previa a devolução de duas unidades por ano, entre 2020 e 2022. Se esta regra se mantiver, o prolongamento do aluguer destes comboios por dois anos vai custar pouco mais de 13 milhões de euros.

Fabricadas entre 1981 e 1984, as automotoras da série 592 começaram a circular em 2011 depois de ter sido cancelado, em 2010, o concurso para a compra de 25 automotoras a gasóleo e outras 5 híbridas.

As 592 circulam atualmente nas linhas do Douro, Minho e Oeste e geram queixas por causa do cheiro a gasóleo no interior das carruagens e dos problemas de fiabilidade. Também são conhecidas por “camelas”, por causa das caixas de ar condicionado colocadas no tejadilho e que fazem lembrar umas bossas.

A compra de 22 novos comboios regionais é independente da aquisição de 50 carruagens da CP à Renfe (que vão circular já sem o amianto), concretizada em junho deste ano por 1,6 milhões de euros – eram 51 mas houve uma unidade que foi abatida depois de um descarrilamento no transporte para Portugal.

Nos próximos anos, serão lançados concursos para a compra de 129 novos comboios num montante próximo de mil milhões de euros: 62 para serviços urbanos, 55 regionais e ainda 12 unidades para o longo curso.

Que regionais a CP vai comprar?

Os suíços da Stadler levaram a vitória no concurso público para a compra de 22 novos comboios regionais da CP, com vantagem em todos os critérios de avaliação, sobretudo a nível de conforto, de preço e da tecnologia.

O Flirt 160 foi o modelo escolhido pela empresa suíça para entrar neste concurso. É um comboio regional com um só piso, que pode ser facilmente personalizado às necessidades da CP. Esta automotora pode utilizar entre duas e oito carruagens, estando preparada para circular com tração elétrica, híbrida ou exclusivamente a diesel.

Este modelo conta ainda com portas largas, de piso rebaixado, que facilitam a entrada de crianças, idosos e de pessoas com mobilidade reduzida, ou então dos carrinhos de bebé ou bicicletas. A Stadler é uma marca de comboios que está presente em toda a Europa, tanto com unidades com bitola métrica, bitola europeia e bitola ibérica, a mais larga. Em mais de uma década, já foram fabricadas mais de 1400 unidades.