A partir de segunda-feira, os armazéns El Corte Inglés de Lisboa e de Vila Nova de Gaia e os Supermercados Supercor vão adaptar o seu horário de atendimento para o período entre as 11h e as 20h.

É uma decisão que visa garantir “a tranquilidade de todos” e responder às medidas de contenção da pandemia de coronavírus decretadas pelo governo.

As atividades do Âmbito Cultural também estarão suspensas até ao final do mês.