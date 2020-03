ASAE recebeu 1871 denúncias em 14 dias

Entre os dias 12 a 26 de março A ASAE recebeu m total de 1871 denúncias, a maioria das quais relacionadas com a pandemia, designadamente com questões de alegada especulação de preços de bens necessários para a prevenção da Covid-19 (álcool, álcool-gel, desinfetantes), eventual açambarcamento de produtos, segurança alimentar, desobediência, saúde pública, entre outras.

A ASAE, que é um órgão de polícia criminal, procedeu ao reencaminhamento das denúncias que são da competência de outras entidades.

Desde o dia 12 de março, a ASAE intensificou a supervisão e vigilância do comportamento do mercado no que se refere a eventuais ilícitos relacionados com a pandemia da Covid-19.

Quer em lojas físicas, quer em ambiente digital, aquela entidade tem desencadeado ações de inspeção para garantir a segurança dos produtos e da leal concorrência.

Paralelamente, a ASAE tem rececionado inúmeras denúncias por parte de consumidores e de operadores económicos.

Para uma resposta mais célere e eficaz ao contributo dos cidadãos e operadores económicos, foi disponibilizado um formulário para facilitar a comunicação de queixas e denúncias, que estejam relacionadas com facto(s) ilícito(s) relacionados com a Covid-19 e que está acessível através desta ligação.