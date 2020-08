Centro Comercial Alegro em Alfragide na Amadora evacuado devido a incêndio

Um incêndio na cozinha de um dos restaurantes do Centro Comercial Alegro, na zona comercial de Alfragide, Amadora, obrigou à evacuação do edifício este domingo, tendo o fogo sido rapidamente combatido pelos bombeiros, constatou a Lusa no local.

O incêndio deflagrou pelas 19H30, tendo fonte dos bombeiros voluntários de Carnaxide, que enviaram para o local dois veículos e uma ambulância, num total de dez operacionais, dito à agência Lusa que o fogo “foi rapidamente dominado”.

Pelas 20H00, funcionários e clientes continuavam a sair calmamente do edifício, estando a zona da restauração, situada no segundo de três pisos, totalmente vazia.

A maioria dos funcionários dos restaurantes e das lojas, bem como do cinema, estava pela mesma hora à porta do centro comercial, não havendo vítimas a registar.