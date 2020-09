Claus Porto com aposta reforçada nos mercados asiáticos e do Pacífico

A Ach Brito, centenária empresa de sabonetes e fragâncias de Vila do Conde, está a reforçar a sua presença nos mercados asiáticos, com a abertura de uma loja pop-up da Claus Porto, a sua marca para o segmento de luxo, em Tóquio, e com a negociação de novas parcerias na Coreia do Sul e na Autrália. A região da Ásia/Pacífico representou, no ano passado, 6% das vendas e a expectativa é que este peso relativo “aumente significativamente” nos próximos anos.

Em Portugal há também um “novo ciclo de expansão”, que arrancou com a abertura de uma loja pop-up no World of Wine, o novo quarteirão cultural e museológico do grupo Taylor’s em Vila Nova de Gaia. Um espaço que, pela sua proximidade à flagship store da Claus na Rua das Flores, no Porto, funciona quase como uma extensão ou satélite da loja mãe, com uma “mais imediata, que pode ser uma excelente primeira introdução à marca ou uma última oportunidade de compras antes de partir”. A componente experimental da marca foi reforçada com a presença de um soap bar olfativo, no qual os clientes podem descobrir todas as fragrâncias Claus Porto. Outras novidades se seguirão.

“São tempos complexos, mas, em simultâneo, de oportunidades”, refere, em resposta ao Dinheiro Vivo, Francisco Neto, CEO da empresa. Presente em mais de 30 países, a Ach Brito fechou 2019 a crescer 17%, para 6,2 milhões de euros. O peso total das exportações nas vendas é de 40%, mas que sobe para 50% contando apenas com a Claus Porto. Em contrapartida, a marca Ach Brito, “predominantemente implantada no mercado nacional e com foco na grande distribuição”, não regista, “até ao momento”, perdas com a pandemia, enquanto a Claus Porto tem uma quebra de 45% face a 2019. Uma performance “fortemente impactada pela redução de turistas e pelo período de encerramento das lojas próprias em Portugal”, destaca o responsável.

A covid-19 obrigou a “rápidas adaptações e renovados focos” para as equipas de marketing e vendas, mas sem parar lançamentos ou desacelerar as linhas de produção. “O negócio da Ach Brito e da Claus Porto continua o seu caminho, ponderado e alerta, sempre com olhos no futuro e com a resiliência que já nos caracteriza. Com todas as adversidades que mais de 133 anos de história nos deram, nem poderia ser de outra forma”, sublinha Francisco Neto.

O novo espaço em Tóquio, situado no icónico centro comercial Lumine Shinjuku 1, com ligação direta a uma das estações de metro mais movimentadas da capital japonesa, é um investimento do parceiro local, a LOOK Inc. O projeto começou a ser preparado em 2019, designadamente ao nível da uniformização da imagem da marca e da formação dos colaboradores, e a loja abriu a 4 de março. Esteve dois meses e meio fechada e reabriu em maio. “Estamos, apesar de tudo, muito surpresos e gratos com o carinho e entusiasmo com que a loja tem sido recebida nestes meses iniciais de operação”, refere.

Em contrapartida, a loja Claus Porto de Nova Iorque, situada no bairro italiano de Manhattan, a primeira que a Ach Brito abriu além-fronteiras, em 2018, fechou por causa da covid-19 e não mais reabriu. A empresa garante, no entanto, que este “não é um fecho de portas ao mercado americano”, até porque os EUA valem 20% das vendas da marca, contra os 17% da Europa. “Estamos a tentar perceber, um bocadinho, a estabilidade do mercado antes de decidir o que fazer de seguida, até porque a maior parte das lojas de nicho naquela zona estão, neste momento, fechadas”, explica fonte da empresa.

Por outro lado, a pandemia trouxe também oportunidades, com as vendas online na região a crescerem substancialmente, de tal forma que as entregas são feitas a partir de um armazém em Nova Jérsia para melhor dar resposta às solicitações do mercado.