Dott dá descontos a clientes Revolut

O Dott associou-se à Revolut e está a oferecer 10% de desconto, através da funcionalidade ‘recompensas’, na categoria de Moda e Calçado, em produtos entre os 20 e os 500 euros. Para beneficiar deste desconto, terá de fazer a aquisição através da app Revolut.

“Deve aceder ao site do Dott através do link fornecido na app Revolut, introduzir o código de desconto fornecido e optar pelo pagamento com o seu cartão Revolut. Não tem de pagar qualquer subscrição para ter acesso a este serviço, basta que seja utilizador Revolut em Portugal”, refere a plataforma portuguesa de e-commerce em comunicado.

“Ao estabelecermos parcerias como esta, estamos a oferecer benefícios acrescidos a quem compra em dott.pt, algo que queremos continuar a fazer”, refere Alexandre Pereira, responsável da empresa.

Com entregas em todo o país e devoluções gratuitas, o portal criado pelos CTT e pela Sonae conta com mais de 2,5 milhões de produtos distintos, à distância de um clique.