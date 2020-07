Dott e Primavera com parceria para apoiar empresas na adesão ao e-commerce

A plataforma de comércio eletrónico Dott é parceira da Primavera, que desenvolve soluções de faturação, para a disponibilização de tecnologia que pretende auxiliar as empresas a aderir ao comércio eletrónico.

Em comunicado, é indicado que a parceria estratégica com o Dott, shopping online com dois milhões de produtos, permitirá “ajudar os pequenos e médios comerciantes e negócios de grande dimensão a colocarem rapidamente os seus produtos à venda no mercado digital, eliminando a carga administrativa”.

“Esta parceria vai permitir uma comunicação bilateral e síncrona entre o Dott e as soluções da Primavera, nomeadamente o ERP V10 e a solução de gestão Jasmin, tornando possível uma gestão logística e de tesouraria integrada e automatizada através de um conector de dados que liga ambos os sistemas”, é avançado.

“A plataforma Primavera suporta a faturação do Dott desde o seu lançamento, pelo que já existe uma grande afinidade entre as empresas. Acreditamos que esta sinergia irá resultar numa enorme facilidade de gestão dos processos inerentes ao comércio online para as empresas que vendem os seus produtos no Dott. Na prática, a gestão das encomendas, a faturação e a gestão das entregas passará a decorrer de forma centralizada e automatizada nas soluções Primavera, garantindo simultaneamente um elevado nível de controlo de performance das vendas. Acreditamos que esta aposta conjunta será um exemplo de como as parcerias podem traduzir-se num efetivo incremento do e-commerce em Portugal”, salienta David Afonso, vice-presidente da Primavera BSS.

Ao longo deste mês será disponibilizado ao mercado o primeiro conector de e-commerce da Primavera, que permitirá fazer a ligação entre as plataformas das duas empresas. Em nota, a Primavera indica ainda que até ao final do ano continuará a desenvolver novas soluções para integração com canais de venda online, para tirar partido desta ‘onda’ de crescimento do comércio eletrónico ao longo dos últimos meses.