El Corte Inglés leva compras a casa em cinco dias

Cinco dias. O novo serviço do El Corte Inglés compromete-se a entregar as compras que os clientes façam online neste prazo reduzido, limitado a uma seleção dos 300 artigos que mais vendem nestes tempos.

A ideia foi combater o delay a que os serviços de compras online não estão a conseguir escapar devido à imensa quantidade de encomendas eletrónicas recebidas durante o período de pandemia, com algumas cadeias a demorar duas semanas para fazer a entrega.

O MiniSupermercado do El Corte Inglés compromete-se, assim, com um prazo máximo de cinco dias para aquele top de artigos – os que não necessitam de frio, como por exemplo produtos de limpeza e higiene, bebidas, mercearias (exceto perecíveis, congelados e refrigerados) e artigos para animais. A entrega é gratuita em compras superiores a 100 euros – se o valor da compra for inferior a este, paga 6,90 euros.

“Percebemos, através da navegação no nosso site, que a necessidade do cliente se tinha alterado”, explica António Tomé Ribeiro, diretor de e-commerce do El Corte Inglés. “Os clientes procuram alguns produtos que querem de forma imediata, não são apenas os considerados básicos mas também artigos que fazem parte do nosso dia-a-dia ou que, por motivos de mudanças no quotidiano como é o caso do teletrabalho, passaram a ser mais desejados”, diz, acrescentando que se manteve a diversidade de artigos, com uma rapidez de entrega maior e mais abrangente.

Apoiado numa nova estrutura, o Corte Inglés consegue alargar este serviço a produtos de supermercado em todo o Portugal Continental, para facilitar a vida aos clientes que pretendem fazer pequenas compras sem sair de casa.