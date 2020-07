Lojistas de shoppings e de rua com quebras de 40,5% nas vendas

As contas são feitas ainda antes de passarem dois meses sobre a reabertura das lojas de rua e dos centros comerciais, mas revelam já, à sétima semana, uma queda média de 40% nas vendas, face à mesma semana de 13 a 19 de julho do ano passado.

Os dados são hoje revelados pela Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR), que recolheu números em mais de 2500 lojas de associados de norte a sul, que acreditam que grande parte da quebra se justifica pelos limites de horários e de pessoas que podem permanecer dentro dos espaços.

“Todas as lojas e os espaços comerciais têm investido elevados montantes para garantir que todos os espaços visitados pelos consumidores são seguros e não põe em causa a sua saúde: os funcionários têm formação, os materiais de proteção individual e o álcool-gel existem e estão a ser utilizados, e os espaços são limpos e desinfetados com regularidade. Esta conjuntura, em conjunto com as limitações à lotação do espaço, levam a uma quebra acentuada dos níveis de venda que afeta, inevitavelmente, toda a estrutura que essas vendas suportam”, acredita Miguel Pina Martins.

O presidente da Associação de Marcas de Retalho e Restauração alerta ainda para sinais que podem ser interpretados como de alguma recuperação, mas não a traduzem verdadeiramente. “É natural que vejamos dados da SIBS e da Reduniq que demonstram maior volume de compras, mas não podemos esquecer que este aumento deve-se exclusivamente ao enorme decréscimo das compras a dinheiro, para evitar mais pontos de possível contágio. Estes dados apresentados dos pagamentos eletrónicos não são sinais de retoma do consumo.”