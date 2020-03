Rui Moreira reforça indemnizações para comerciantes do Bolhão

A Câmara do Porto aprovou hoje, por unanimidade, o reforço das indemnizações pagas aos comerciantes afetados pelas obras no Mercado do Bolhão, cuja conclusão estava prevista para maio de 2020 mas foi prorrogada por mais um ano.

A proposta de reforço de cabimentação para pagar aos comerciantes e inquilinos do Mercado do Bolhão, aprovada na reunião privada do executivo municipal de hoje, visa “fazer face não só à prorrogação dos prazos de conclusão da obra de restauro e modernização do centenário equipamento municipal, mas também para servir de ‘almofada financeira’, neste período particularmente crítico e de incerteza causado pela atual crise pandémica”, salienta o município na síntese da reunião enviada às redações.

Nesse sentido, determinou-se “atribuir e fixar mensalmente o valor máximo calculado para pagamento a título de lucros cessantes, perda de faturação e/ou valor mínimo de sobrevivência para comerciantes e inquilinos do Mercado do Bolhão.

De acordo o resumo, 64 comerciantes do interior terão de uma compensação fixa mensal de 519 euros, através da redistribuição do valor total previamente cabimentado, de aproximadamente 600 mil euros, para efeito dos pagamentos de lucros cessantes e que até à data não foi reclamado.

Para 10 inquilinos do exterior, será atribuída de uma compensação fixa mensal (variável), correspondente ao valor máximo previamente calculado para efeito dos pagamentos do valor mínimo de sobrevivência.

A outros 26 inquilinos do exterior mercado foi determinada continuação dos pagamentos de outras despesas fixas mensais (rendas de lojas de rua alternativas, armazéns, entre outras).

Na mesma síntese, a câmara informa ainda que houve um reforço das regras de higienização do Mercado Temporário do Bolhão que continua em funcionamento, estando, desde esta segunda-feira, aberto entre as 8 e as 16 horas.

Segundo o município, para além do controlo e limitação de entradas, tem sido efetuado um reforço das medidas de higienização, estando também previsto o atendimento prioritário a pessoas com mais de 70 anos, profissionais de saúde e forças de segurança.

Na sexta-feira, a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) revelou que “encontra-se em análise” o pedido de alteração ao projeto de requalificação do Mercado do Bolhão, cujo novo método construtivo proposto implica a demolição das galerias.

Em causa está a utilização de um método construtivo diferente na contenção e construção da cave que implica a demolição e reconstrução total das galerias superiores, cujo estado de degradação, afirmava a autarquia, em dezembro, “era, afinal bastante mais grave do que era possível apurar a partir dos estudos preliminares”.

Numa declaração lida, o presidente da autarquia, Rui Moreira, explicou “caso as galerias se mantivessem intactas durante toda a obra, como estava inicialmente previsto, a abordagem que agora se propõe seria impossível. E a construção cave ficaria comprometida, mais morosa e menos segura. Seria mais cara e demoraria mais tempo, atirando a conclusão do restauro para dezembro de 2021”, sustentava Moreira, à data.

Segundo o autarca, tendo em conta estas circunstâncias, o consórcio que está a executar a obra propôs ao município alterar o método construtivo da cave, que depois de validado pela equipa de projetistas, pode avançar de “imediato”.

“Depois de ter obtido a validação da equipa de projetistas quanto a estas alterações, o Conselho de Administração da GO Porto comunicou hoje à presidência da Câmara estar em condições de estabelecer um novo calendário e de se avançar de imediato com esta nova solução”, afirmou o independente.

O autarca deixou, contudo, claro que “o projeto, no seu âmago, finalidade, resultado final, mantém-se inalterado”, não sofrendo qualquer alteração “a traça do edifício e das suas características”.

À data, em declarações à Lusa, o arquiteto Joaquim Massena, autor de um projeto de requalificação para o Mercado do Bolhão preterido pela Câmara do Porto, criticou a “demolição profunda” e “indigna” prevista para aquele espaço, que irá destruir património “desnecessariamente”.

À data, Massena questionava o que ficará do Bolhão depois das demolições, estranhando o silêncio DRCN, que tem a responsabilidade de acompanhar este processo