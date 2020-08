Numa nova parceria entre a rubrica do Dinheiro Vivo Pergunte ao Advogado e o gabinete especializado em contraordenações rodoviárias da CRS Advogados, todas as semanas respondemos aqui às suas questões relacionadas com o tema.

Como posso saber quantos pontos tenho na minha carta de condução?

Esta informação consta do Portal das Contraordenações, disponível no site da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Para tal, deverá registar-se no Portal de Contraordenações Rodoviárias https://portalcontraordenacoes.ansr.pt/ que permite a consulta online de vários elementos do condutor (tais como, processos de contraordenação existentes, sanções acessórias e pontos na carta de condução).

Saiba como proceder em detalhe em Contesta Multas