Como poupar dados móveis durante a quarentena?

Através da configuração do smartphone, as pessoas podem poupar os megas do seu plano de internet durante o isolamento provocado pelo coronavírus.

O uso dos dados móveis intensificou-se desde que a quarentena chegou aos nossos dias. Assim, é importante poupar o máximo possível. O resultado desse aumento do uso dos dados, é o maior acesso às redes sociais e aplicações. No entanto, nem todos os planos têm a capacidade de acompanhar este consumo dos pacotes de internet de dados móveis. Os smartphones permitem a que os utilizadores configurem opções para poupar o uso de dados, seja no sistema android ou no IOS, sendo muito importante nesta altura de quarentena.

Se for utilizador Android, a primeira coisa a fazer é estabelecer um limite de dados acedendo ao menu “configurações”, e seguidamente à opção “uso de dados”. Por vezes esta opção pode ser encontrada no submenu da opção “conexões”.

O Android costuma reconhecer o gasto automaticamente, mas se não o faz ou deseja mudar esse gasto, no ciclo de faturação poderá encontrar uma opção “limite de dados” e estabelecer um número em Megas ou Gigas. Também pode solicitar ao dispositivo que emita um aviso cada vez que os dados atinjam um determinado limite.

Outras opções importantes para poupar no consumo de dados é determinar o uso de dados móveis em certas aplicações. Desta forma, as plataformas que impliquem maior consumo de dados móveis podem ser utilizadas com Wi-Fi. Estas alterações também se fazem na opção “Uso de dados” nas configurações do smartphone.

Aplicações de streaming

As descargas de qualquer tipo de aplicações de streaming são as que mais dados consomem, pelo que é recomendando usá-las quando estiver conectado ao Wi-Fi. Aplicações como Netflix ou Google Play Music, permitem ativar o modo “apenas Wi-Fi”, impedindo que haja consumo de dados móveis com estas aplicações e apenas quando esteja presente uma ligação WiFi. Estas aplicações de streaming são mais “pesadas” e desta forma irá gastar mais bateria quando as utiliza com os dados móveis. Além de gastar mais dados de internet, irá gastar mais energia e terá de carregar o telefone: não se esqueça de também de poupar eletricidade.

No caso dos utilizadores da IOS, os dispositivos da marca Apple permitem realizar as mesmas funções que o Android no que diz respeito aos uso dos dados móveis, mas com uma configuração distinta. A partir da configuração de “dados celulares”, aceda a “opções” e aqui é ativada a opção de poupar dados celulares. Se o dispositivo tiver dois cartões SIM, pode ativar, de forma separada, um plano de dados móveis para cada.

Ainda na mesma secção de configurações, encontramos o Wi-Fi onde os utilizadores podem escolher que aplicações devem ser usadas apenas com este tipo de conexão. Outra opção é usar a rede 3G ao invés da ativação da rede 4G.

Se o dispositivo for Anroid, nos ajustes do telefone, aceda a “mais redes” e depois a “rede móveis” e finalizar em “modo de rede”. Aqui deve-se escolher GSM/WCDMA para habilitar a rede 3G. Para ativar novamente a rede 4G deve selecionar a opção LTE/GSM/WCDMA.

Nos dispositivos IOS, deve-se aceder, uma vez mais, a “Configuração”, depois “Dados celulares e nas “opções” e na opção “ativar 4G” escolher a opção “Não”. Para reativar, faça o mesmo caminho, e selecione a opção “Voz e dados”.

Gonçalo Henriques dos Santos, comunicação e SEO da Selectra Portugal