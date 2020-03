Cotadas: Nova lei melhora transparência mas não resolve todos os problemas

Facilitar a identificação dos acionistas, simplificar o exercício dos seus direitos e a transmissão de informação, mas também melhorar a transparência nas relações com investidores institucionais, gestores e consultores e reforçar o controlo acionista sobre a política remuneratória dos administradores das empresas cotadas. E ainda introduzir um regime de controlo acionista sobre transações com partes relacionadas. São estes os objetivos apresentados na diretiva europeia que Portugal passará agora para a legislação nacional (leia aqui).

A proposta de lei é amanhã debatida no Parlamento mas para Carlos Rodrigues, presidente do Maxyield – Clube dos Pequenos Acionistas dos CTT, as alterações produzidas não chegam para resolver os principais problemas.

Há mais informação e transparência, nomeadamente na estrutura acionista e ao nível das remunerações, assume, mas é uma “oportunidade perdida” a demasiados níveis, lamenta. E resume em três pontos tudo o que está em causa na proposta de lei n.º 12.

1. Quais as principais alterações que a nova lei pode trazer?

“A presente proposta de lei vem suprir lacunas a nível do governo societário, designadamente: reforço do controlo acionista sobre as remunerações dos membros da administração e fiscalização das sociedades cotadas; regras de transparência referentes a investidores institucionais; e conhecimento da estrutura acionista e controlo acionista de transações com partes relacionadas, transpondo para a ordem jurídica interna uma diretiva comunitária. Vão ser aditados ao Código dos Valores Mobiliários diversos artigos e introduzidas disposições em artigos existentes, melhorando nestas matérias o atual enquadramento jurídico da Administração e Fiscalização das sociedades cotadas.”

2. Na visão dos pequenos acionistas, quais os aspetos a destacar na lei?

“Distinguimos quatro áreas que, pela sua relevância, merecem ser destacadas e correspondem à introdução de maior transparência a nível de governo societário.

Em primeiro lugar, a questão remuneratória dos membros da administração e fiscalização das sociedades: Envolve a aprovação, conteúdo, práticas, vigência, publicação e relatório sobre remunerações, que passam a integrar o Código dos Valores Mobiliários (CVM) mediante aditamento de diversos artigos sobre esta temática. Assim, deixa de ser necessário a confirmação anual da política de remunerações, a qual passa a poder ser definida pelas Assembleias Gerais para o período do respetivo mandato dos corpos sociais.

Apesar de não eliminar situações de opacidade no estabelecimento de remunerações variáveis a atribuir ao CEO e administradores executivos, este processo ganha clarificação. A política de remunerações fica mais ligada aos interesses de longo prazo e sustentabilidade da sociedade.

Em segundo lugar, o conhecimento da estrutura acionista: A sociedade passa a poder obter informação dos intermediários financeiros, a seu pedido, sobre a identidade dos acionistas, a qual não era conhecida para participações não qualificadas (inferiores a 2%), o que facilita o exercício dos seus direitos, participação em Assembleias Gerais e transmissão de informação.

Em terceiro lugar, a informação pública do posicionamento e atuação dos investidores institucionais: Estes investidores com ou sem participação qualificada podem influenciar decisões societárias em articulação com acionistas com ‘rosto’, ou concertar posições com acionistas relevantes. Passam a ficar sujeitos à supervisão da CMVM e é estabelecida a obrigatoriedade de informação sobre o seu envolvimento nas sociedades emitentes, tornando o funcionamento do mercado mais transparente, designadamente exercício dos direitos de voto, relações com outros acionistas, acompanhamento das empresas e estratégias de investimento.

Em quarto lugar, a melhoria do controlo acionista sobre transações com partes relacionadas: Melhor informação pública, reforço do controlo e maior transparência no campo das transações com partes relacionadas, clarificando a gestão de interesses reais ou potenciais.”

3. A nova lei poderá trazer mais e melhor corporate goverance às sociedades cotadas?

“As disposições que vão ser aditadas ao Código dos Valores Mobiliários representam uma melhoria a nível de enquadramento do governo societário das sociedades cotadas em mercados regulamentados, sendo criado melhor equilíbrio entre a soberania acionista e os poderes de administração. Porém, é uma oportunidade perdida para melhorar o enquadramento jurídico e regulamentar em determinadas áreas conforme se descrimina.