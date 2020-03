Covid-19. Qual é o novo prazo para entregar o IRC?

O consultório jurídico do Dinheiro Vivo, Pergunte ao Advogado, com a ajuda da sociedade Antas da Cunha ECIJA, esclarece as suas dúvidas sobre os novos prazos das obrigações fiscais, na sequência das medidas extraordinárias tomadas pelo governo para combater o impacto do novo coronavírus na economia, nomeadamente a dilação dos prazos em vigor, em sede de IRC, determinada pela AT no dia 9 de março.

Por forma a mitigar o impacto económico do coronavírus e diminuir os efeitos que as eventuais medidas de contingência adotadas pelas empresas e serviços públicos possam representar ao nível do cumprimento voluntário das obrigações fiscais, a Autoridade Tributária determinou, no dia 9 de março, uma dilação dos prazos em vigor, em sede de IRC, sem quaisquer acréscimos ou penalidades (leia aqui em detalhe).

Para esclarecer as empresas sobre os novos prazos e os efeitos das alterações introduzidas por estas medidas especiais, a Antas da Cunha ECIJA elaborou um flash alert fiscal e responde aqui às principais dúvidas.

1 Quando tenho de fazer o primeiro Pagamento Especial por Conta (PEC)?

O Pagamento Especial por Conta (PEC) – ou a sua primeira prestação -, que regularmente deve ser feito durante o mês de março, passa a poder ser efetuado até 30 de junho de 2020.

2 Para quando fica adiada a entrega do IRC?

A entrega da declaração de rendimentos Modelo 22 de IRC relativa ao período de tributação de 2019 passa a poder ser realizada até 31 de julho de 2020 (ao invés de 31 de maio).

3 E o que acontece ao Pagamento por Conta e ao Pagamento Adicional por Conta?

O primeiro Pagamento por Conta (PPC) e o primeiro Pagamento Adicional por Conta (PAC), que costumam ser feitos durante o mês de julho, passam a poder ser cumpridos até 31 de agosto de 2020.

4 E se o meu contabilista estiver infetado com Covid-19?

As medidas excecionais aprovadas pela Autoridade Tributária estabelecem que se passa a considerar como justo impedimento o eventual incumprimento de obrigações declarativas fiscais relativamente a contribuintes ou contabilistas certificados, decorrentes de situações de infeção ou de isolamento, declaradas ou determinadas por autoridade de saúde.

5 Há novas regras para os restantes impostos?

Ainda não foram tomadas medidas específicas. Restará aos contribuintes aguardar por indicações relativamente a eventuais dilações por referência às obrigações declarativas associadas aos restantes impostos, nomeadamente IVA e IRS – com especial ênfase para os prazos de submissão das declarações periódicas de IVA e declarações de rendimentos Modelo 3 de IRS, bem como para o prazo de inscrição ao abrigo do regime do Residente Não Habitual. Estamos, no Departamento de Direito Fiscal, atentos a quaisquer desenvolvimentos neste âmbito, que comunicaremos imediatamente, sempre que se justifique.