Covid em duas imagens: Lisboa continua a liderar o top de casos

Numa altura em que o país está em desconfinamento, mas a pandemia ainda está longe de estar erradicada, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid-19 no país. Todas as terças-feiras, em dois gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Casos por concelho a 13 de setembro

Durante as primeiras semanas de setembro, assistimos a um aumento do número de concelhos com mais de 50 casos por 10 mil habitantes reportados, passando para 64. Deste grupo, 14 concelhos apresentam um número de casos por 10 mil habitantes superior a 100.

Evolução semanal do número de novos casos

No período de 7 a 13 de setembro, foram reportados mais 3251 novos casos ao nível de concelho. Lisboa mantém a primeira posição no top 5 de concelhos com mais novos casos, com mais 307, seguido de Sintra com mais 264, Amadora com mais 155, Loures com mais 147 e Oeiras com mais 118.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em https://covid19.mapidea.com