Numa parceria entre a rubrica do Dinheiro Vivo Pergunte ao Advogado e o gabinete especializado em contraordenações rodoviárias da CRS Advogados, todas as semanas respondemos aqui às suas questões relacionadas com o tema.

Fui multado por excesso de velocidade e paguei logo. Fico livre de mais sanções?

Depende. Caso se trate de uma contraordenação leve, o processo será arquivado com o pagamento voluntário da coima. Porém, caso se trate de contraordenação grave ou muito grave, o pagamento voluntário da coima não implica o arquivamento do processo.

Se for esse o caso, seguir-se-á a aplicação da sanção acessória de inibição de conduzir e/ou a perda de pontos na sua carta de condução.

Saiba como proceder em detalhe em Contesta Multas