Mudar fornecedor da luz? Resolver conflito? ERSE lança vídeos para a ajudar

Enganos na leitura de faturas, desconhecimento de direitos ou dúvidas sobre como resolver conflitos. São muitas as queixas, dúvidas e pedidos de informação que todos os dias chegam ao regulador da energia.

Para facilitar a vida aos consumidores e tornar mais claras as respostas às suas principais questões, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) decidiu lançar uma coleção de vídeos curtos. Esclarecer e ajudar são os objetivos desta iniciativa, que arranca com três dos temas que mais dúvidas despertam nos consumidores: Como ler a sua fatura? Como posso mudar de comercializador de energia? Como resolver um conflito com o fornecedor de energia?

Os trechos pretendem servir como instrumentos de reforço da literacia dos consumidores sobre o funcionamento e a regulação dos setores da eletricidade, do gás natural, da mobilidade elétrica, dos combustíveis e do GPL (gás de garrafa).

Veja aqui todos os vídeos na página da ERSE

“Ao longo dos próximos meses serão divulgados um conjunto de vídeos didáticos, em linguagem simples, clara e rigorosa, que explicam e descodificam a complexidade de vários temas energéticos, considerados relevantes para um melhor conhecimento do setor por parte dos consumidores”, explica a entidade reguladora, que entende ser crucial “para uma maior consciencialização e exigência dos consumidores, no que toca aos seus direitos,” que estes tenham um conhecimento aprofundado nestas matérias.