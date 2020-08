Normalização da atividade: Quanto vai a minha empresa receber de apoio?

Tem dúvidas sobre impostos, precisa de aconselhamento fiscal para melhor prever o futuro da sua empresa? Com a ajuda de quem melhor sabe, o Dinheiro Vivo responde a questões relacionadas com finanças e impostos no trabalho. Um novo consultório financeiro e fiscal, em parceria com a equipa de consultores da Globalwe. Envie o seu caso ou dúvida para editorial@dinheirovivo.pt

Como se calcula o valor do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial?

O número de dias que a entidade esteve em lay-off simplificado é relevante para o valor do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial. O montante total do apoio financeiro a conceder ao abrigo do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial depende, de entre outros fatores, da duração da aplicação do lay-off simplificado ou do plano extraordinário de formação.

Este critério é aplicado de acordo com o número de dias de aplicação do lay-off simplificado ou do plano extraordinário de formação, podendo o apoio por trabalhador ser deduzido proporcionalmente de acordo com as seguintes fórmulas:

• No caso do apoio no valor de uma Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG), correspondente a 635 euros, o cálculo será: (número de dias/30) X 635;

•No caso de apoio no valor de duas RMMG (1270 euros), a fórmula será: (número de dias/90) X 1270