Numa nova parceria entre a rubrica do Dinheiro Vivo Pergunte ao Advogado e o gabinete especializado em contraordenações rodoviárias da CRS Advogados, todas as semanas respondemos aqui às suas questões relacionadas com o tema.

O que acontece se esgotar os pontos da carta de condução?

No caso de se encontrarem subtraídos todos os pontos é ordenada a cassação do título de condução em processo autónomo, isto é, o condutor fica sem carta de condução. Efectivada a cassação do título de condução (ou seja, não contestando ou contestando sem sucesso), fica impedido de obter novo título durante o período de 2 (dois) anos. Findo esse período, terá que se submeter a novo exame teórico e prático para obter a carta de condução