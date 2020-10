Posso pedir isenção ou dispensa parcial de pagamentos à Segurança Social?

Tem dúvidas sobre impostos, precisa de aconselhamento fiscal para melhor prever o futuro da sua empresa? Com a ajuda de quem melhor sabe, o Dinheiro Vivo responde a questões relacionadas com finanças e impostos no trabalho. Um novo consultório financeiro e fiscal, em parceria com a equipa de consultores da Globalwe. Envie o seu caso ou dúvida para editorial@dinheirovivo.pt

1. A quem se aplica a isenção total ou dispensa parcial do pagamento de contribuições para a Segurança Social?

Esta medida é aplicada a Entidades Empregadoras abrangidas pelo Apoio à Retoma Progressiva e aos trabalhadores independentes com trabalhadores ao serviço abrangidos pela medida do Decreto-Lei nº46-A/2020, de 30 de julho.

O empregador não pode beneficiar simultaneamente do Apoio à Retoma Progressiva e:

— Dos apoios previstos no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual (lay off simplificado e plano extraordinário de formação);

— Das medidas de redução ou suspensão previstas nos artigos 298.º e seguintes do Código do Trabalho;

— Do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial previsto no Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho.

2. Em que consiste este benefício?

Consiste na isenção total ou dispensa parcial das contribuições a cargo da entidade empregadora, relativamente aos trabalhadores que estejam a receber a compensação retributiva.

A isenção total ou dispensa parcial só é aplicável ao montante da compensação retributiva.

A isenção não incide sobre as quotizações do trabalhador.

3. Qual a duração da isenção?

A isenção ou dispensa parcial do pagamento de contribuições é aplicável por referência aos meses em que o empregador seja beneficiário da medida, variando de acordo com o escalão de dimensão da empresa e com o mês de aplicação da medida.