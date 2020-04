Quanto ganham os trabalhadores independentes? Veja no simulador

Numa altura em que novos apoios e medidas extraordinárias para fazer face aos efeitos da pandemia são conhecidos quase diariamente, a empresa especializada em finanças pessoas decidiu dar uma ajuda e lançar um simulador que ajuda os trabalhadores independentes e empresários em nome individual a saber quanto vão receber.

No Simulador de Apoio Extraordinário a Trabalhadores Independentes, poderá calcular o apoio financeiro extraordinário que o Estado assegura em duas situações específicas: caso seja trabalhador independente e tenha tido uma quebra de pelo menos 40% da atividade – apoio extraordinário à redução de atividade; caso tenha ficado em casa com os filhos, devido ao encerramento das instituições de ensino – apoio excecional à família.

“O surto de Covid-19 provocou uma redução significativa da atividade de muitas empresas e muitos trabalhadores independentes ficaram sem trabalho de um dia para o outro. Por outro lado, existem muitas famílias que tiveram de se reorganizar devido ao encerramento das escolas, de forma que pelo menos um dos pais ficasse com os filhos em casa. Quisemos ajudar este tipo de trabalhadores no planeamento da sua vida financeira”, justifica Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças.

Para usar o simulador, basta seguir passos simples, mas terá de ter já disponíveis os formulários de acesso a este apoio, através da Segurança Social Direta. “Os mesmos poderão ser preenchidos até dia 15 de abril e este apoio pode ser pedido por todos os trabalhadores que estejam apenas em regime independente e que, nos últimos 12 meses, tenham pagado contribuições em pelo menos três meses seguidos ou seis meses interpolados”, lembra o Doutor Finanças. É necessário ainda provar que a sua atividade parou ou sofreu uma redução de, pelo menos, 40%.

De fora ficam os trabalhadores a recibos verdes que sejam isentos ou que tenham outro tipo de rendimentos. Incluídos, de acordo com as medidas publicadas pelo governo, estão “sócios-gerentes de sociedades, bem como membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas com funções equivalentes àqueles, sem trabalhadores por conta de outrem, que estejam exclusivamente abrangidos pelos regimes de segurança social nessa qualidade e que, no ano anterior, tenham tido faturação comunicada através do E-fatura inferior a 60.000 euros”.

Assim, trabalhadores independentes “que tenha declarado rendimentos de até um IAS e meio (indexante de apoios sociais), ou seja, até 658,22 euros, vão receber até 438,81 euros. Já os trabalhadores que tenham reportado um valor mensualizado superior a um IAS e meio, vão receber até 635 euros”. Nestes casos, explica a empresa, o apoio financeiro concedido aos trabalhadores independentes será de até dois terços do seu rendimento mensal tendo sido estabelecido um limite máximo.

Para saber exatamente quanto lhe caberá a si, o Doutor Finanças recomenda a utilização do seu Simulador de Apoio Extraordinário a Trabalhadores Independentes.

Está previsto que este apoio dure um mês, sendo possível que se prolongue por um máximo de seis meses. Durante este período, o trabalhador tem de continuar a entregar a declaração trimestral, se for esse o caso.

Relativamente ao apoio excecional à família para trabalhadores independentes, terá aceso o trabalhador que se encontre em regime independente, tenha filhos menores de 12 anos e/ou com uma deficiência/doença crónica independentemente da idade e, nos últimos 12 meses, tenha pago contribuições em pelos menos três meses consecutivos. A esta medida podem recorrer também as pessoas que prestam serviço doméstico.

“O apoio financeiro que será dado aos trabalhadores a recibos verdes terá como base a remuneração registada como base de incidência contributiva mensualizada no primeiro trimestre deste ano. Encontra-se definido que receberá um terço (33,33%) deste total, sendo que está garantido que no mínimo receberá 438,81 euros (o equivalente ao indexante de apoios sociais) e no máximo 1.097,02 euros. No caso dos trabalhadores de serviço doméstico o apoio financeiro corresponde a dois terços (66,66%) da base de incidência contributiva. Para ajudar no calculo destes valores o Doutor Finanças recomenda a utilização do Simulador de Apoio Extraordinário a Trabalhadores Independentes, para uma melhor perceção da quantia a receber”, recomenda a empresa.

Este apoio excecional à família não é acumulável com o apoio extraordinário à redução da atividade económica. Por outro lado, se estiver em casa com os seus filhos, mas o outro progenitor estiver em casa em teletrabalho, não tem direito a este apoio.